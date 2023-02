J-Ax stufo della scaletta di Sanremo, l’attacco prima della finale: «Ci fanno cantare all’ora dei porno…» – Il video

«Ci fanno cantare all’ora dei porno sulle tv regionali». Con queste parole J-Ax, la metà degli Articolo 31, contesta, su Instagram, l’orario della messa in onda delle sue esibizioni al Festival di Sanremo. Dopo aver ringraziato Amadeus, Gianni Morandi e il suo team, J-Ax spiega di «non aver potuto fare a meno di notare una cosa». «Ci era stato detto – continua Alessandro Aleotti – dalla nostra casa discografica a noi come a tutti gli altri cantanti in gara che avremmo avuto tutti le stesse possibilità di visibilità, una serata cantavi con il panettiere che infornava la ciabatta un’altra con il pr che si alza perché il suo naso ha fame», chiosa il rapper direttamente dalla città dei fiori. «Ora, ad eccezione della prima sera, da quando è aperto il televoto, ci è toccata la concorrenza dei porno sulle tv regionali che come sappiamo è l’unica che può portare via share a Sanremo». Per J-Ax, che definisce Sanremo «la wrestlemania della musica italiana», la cosa fondamentale «è vedere come il brano piaccia: è questa la vera vittoria». E poi ancora: «Come Articolo 31 abbiamo esperienza di essere considerati uncool e messi da parte per chi viene considerato “presentabile”. Accadeva nel 1993, accade nel 2023, non è servito a fermarci allora non ci fermeranno adesso», conclude.

