Mr Rain, bagno di folla prima della finale: le prove per strada con un coro di bambini-fan – Il video

Prove generale per Mr. Rain a poche ore dalla chiusura della 73esima edizione del Festival. Il rapper di Desenzano del Garda si è infatti esibito in strada a Sanremo sulle note del brano presentato alla kermesse, Supereroi, accompagnato dal coro di bambini che ogni sera porta con sé sul palco dell’Ariston. Ad assistere all’esibizione, una folla di spettatori che con i telefonini in mano hanno ripreso l’inaspettata performance. Mattia Balardi – questo il suo vero nome – è la sorpresa di questo Festival 2023: al termine della quarta serata, infatti, il 31enne lombardo si è ritrovato al quarto posto della classifica generale.

