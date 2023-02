Sanremo 2023, Mr. Rain – «Supereroi»

A rappresentare la scena hip hop italiana al 73esimo Festival di Sanremo c’è anche Mr. Rain, rapper di Desenzano del Garda. Classe 1991, Mattia Balardi – questo il suo vero nome – inizia a fare musica nel 2011, quando pubblica Time 2 Eat, il suo mixtape di debutto. Due anni più tardi partecipa alle selezioni del talent show X Factor insieme al rapper Osso. Inizialmente non passa le selezioni e poi, una volta ripescato per l’entrata diretta, rifiuta la partecipazione al programma. Anche senza la visibilità della tv, Mr. Rain comincia a raccogliere un discreto successo di pubblico e nel 2014 inizia il suo primo tour ufficiale in giro per l’Italia. Nel frattempo, stringe legami con altri artisti della scena rap, aprendo i loro concerti o partecipando a collaborazioni musicali. Tra gli altri, lavora insieme a Salmo, Emis Killa, Fabri Fibra, Bassi Maestro, Gemitaiz e Dargen D’amico. Nel 2015 esce Memories, il suo primo disco ufficiale, interamente autoprodotto, da cui estrae i singoli Carillon, Da un altro pianeta e Supereroe. Seguono altri tre album – Butterfly Effect nel 2018, Petrichor nel 2021 e Fragile nel 2022 – che consacrano Mr. Rain come uno dei nuovi protagonisti della scena rap italiana. Sul palco dell’Ariston, la prima volta in assoluto per l’artista lombardo, Mr. Rain presenta il brano inedito Supereroi.

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma,

A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come

Il primo uomo sulla Luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.



Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole



Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo

Più profonde di quello che sembrano

Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro

Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo

Tu c’eri lo stesso

Oh

Quando siamo distanti

Ogni volta che piangi piange pure il cielo

Oh

Non ho molto da darti ma ti giuro che



Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo



Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia

Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia

Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me

Supereroi solo io e te

Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole



Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me



Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole