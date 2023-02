Sanremo 2023, segui il festival con noi: gli ospiti della quinta serata di Open Space

Per la serata finale del Festival siamo ospiti di Tuorlo Magazine: ecco con chi la seguiremo

Le canzoni della 73esima edizione del Festival di Sanremo le conosciamo ormai quasi a memoria, le abbiamo ascoltate dagli artisti sul palco dell’Ariston nelle prime tre serate e decine di volte in radio. Dopo la serata cover e duetti, i 28 artisti tornano a esibirsi nella serata finale che decreterà il vincitore. E noi di Open, dopo esser stati ospiti di Doppio Malto di Milano San Babila, ci siamo trasferiti nella redazione di Tuorlo Magazine. Ecco cosa è successo nella prima, nella seconda, nella terza e nella quarta serata mentre stasera 10 febbraio i nostri ospiti sono: l’analista di geopolitica e direttore della rivista Domino Dario Fabbri, il musicista e produttore discografico Charlie Rapino, lo scrittore e assistente di Nanda Pivano Enrico Rotelli, lo scrittore statunitense premio Pulitzer nel 2018 con il romanzo Less Andrew Sean Greer. Con loro a seguire la diretta ci saranno i nostri giornalisti Felice Florio e Giada Giorgi. Seguiteci sui nostri social e non perdetevi il meglio della serata, venerdì 10 febbraio, nel video che pubblicheremo anche sul nostro sito.

