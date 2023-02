Sanremo 2023, dall’imitazione di Arisa firmata Brenda Lodigiani a Lazza secondo Nesli. Cosa è successo nella quarta serata di Open Space

La serata delle cover. Si fa per dire, dato che moltissimi artisti in gara hanno portato alcuni dei loro grandi successi del passato. Dagli Articolo 31 ai Cugini di Campagna, passando per Gianluca Grignani. Esibizioni che sono passate state giudicate dal divanone di Open Space Sanremo Edition da una giuria d’eccellenza. Al divano giallo Nesli – cantautore, rapper e produttore discografico – e Brenda Lodigiani – attrice, comica e imitatrice. Sul cuscinone Martina Levato, creator specializzata in letteratura. E alle sedie Lidia Carew – performer e ballerina – Elisa del Mese – autrice, e il giornalista di Open Antonio Di Noto. L’esibizione di Will e Lorella Cuccarini ha lasciato tutti sotto shock, Eros Ramazzotti li ha fatti cantare a squarciagola e La Fine di Nesli, interpretata da Lazza ed Emma Marrone ha fatto sciogliere mentre l’apparizione di Beppe Vessicchio ha scaldato gli animi. Una serata ricca di momenti cult. Come avrà preso la giuria l’esibizione di Ginaluca Grignani e Arisa? C’è solo un modo di scoprirlo: guardare il video degli highlights.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

