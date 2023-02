Sanremo, «La fine» interpretata da Lazza ed Emma. L’autore del brano Nesli: «Bravissimi, ma è la canzone di chi non sa cantare» – L’intervista

«Su una scala da 1 a 10 gli do 10». Così Nesli commenta – ospite dell’Open Space – l’esibizione di Lazza a Sanremo 2023 con Emma Marrone e Laura Marzadori (primo violino della Scala) dopo che hanno cantato il suo brano La fine. Scritta nel 2006 e pubblicata nel 2009, è un brano «totalmente autobiografico», spiega Nesli, che venne già reinterpretato nel 2013 da Tiziano Ferro. «Ti confido – racconta – che la vera emozione è stata quando la cantò lui nel suo tour a cui decisi di andare, nella data a San Siro. E lì vidi migliaia di persone che cantavano la mia canzone, la mia storia, e non sapevano che io fossi lì. Quello è stato un momento davvero emozionante». La fine è diventato uno dei brani più iconici degli ultimi anni e il cantante originario l’aveva già interpretata proprio al Festival insieme a uno dei concorrenti in gara, Fasma.

«È anche la canzone di chi non sa cantare»

La performance di questa sera, 10 febbraio, è piaciuta molto a Nesli: «Esibizione bellissima, secondo me potevano farla al pianoforte così avrebbero potuto dire – spiega con ironia -: “Vedi quel rincoglionito di Nesli che non riesce neanche a fare un do maggiore al pianoforte? Io invece la faccio al piano e sarebbe diventata una versione moderna». Ma – puntualizza – «La fine è anche la canzone di chi non sa cantare perché è anche molto parlata. Non ce ne libereremo mai». Lazza ha deciso di interpretare questo brano assieme a Emma e Laura Marzadori, come aveva raccontato in un’intervista a Open, perché rappresentano le sue due anime: quella più forte, vicina al carattere di Emma, che canalizza nel rap e quella più delicata come il primo violino della scala, a cui da vita con il pianoforte.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: