Sanremo 2023, segui il festival con noi: gli ospiti della quarta serata di Open Space

Dopo le prime tre serate del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato due volte tutti e 28 gli artisti in gara e un’idea sui brani ce la siamo ormai fatta. La classifica parziale vede Mengoni al primo posto, seguito da Ultimo e Mr. Rain. Tra esibizioni e qualche imprevisto, siamo ora arrivati alla quarta serata, quella delle Cover e duetti, una delle più attese. E per la quarta volta, la redazione di Open si è spostata al Doppio Malto di Milano San Babila, dove abbiamo allestito il nostro Open Space per commentare il Festival con ospiti e amici. Ecco cosa è successo nella prima, nella seconda e nella terza serata, mentre stasera 10 febbraio i nostri ospiti sono: l’autrice tv, radio e podcast Elisa del Mese, la comica e conduttrice Brenda Lodigiani, il rapper e produttore Nesli, la booktoker Martina Levato, la performer e attrice Lidia Carew. Con loro sul divano, a fare da padroni di casa e seguire la diretta, ci saranno i nostri giornalisti Giada Giorgi e Antonio Di Noto. Seguiteci sui nostri social e non perdetevi il meglio della serata, venerdì 10 febbraio, nel video che pubblicheremo anche sul nostro sito.

