Sanremo 2023, Rosa Chemical dà la carica, Siani fa addormentare, no comment su Anna Oxa. Cosa è successo nella terza serata di Open Space

Sono tanti ventotto artisti in gara. Il 9 febbraio, per la prima volta in questa 73esima edizione del Festival di Sanremo, si esibiranno tutti lo stesso giorno. Bisogna resistere oltre le due di notte. E allora, per la terza serata di Open Space Sanremo Edition, c’è bisogno di un divano coraggioso. La formazione è la seguente: Carlotta Sisti, giornalista e dj, Charlie Moon, creator, Pietro Turano, attore e attivista, Naip cantante e artista trasversale, Eleonora Montagnana, violinista pop e tiktoker, Carmine Del Grosso, autore e comico, e Lorenzo Campagnari, autore televisivo e showman. L’esibizione di Rosa Chemical ha dato la carica a tutti, il look di Anna Oxa ha sbalordito, il monologo di Alessandro Siani ha fatto sfoderare le coperte. Ce l’avranno fatta gli otto ospiti di Open Space a resistere fino alla classifica finale? Potete scoprirlo nel video.

