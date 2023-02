Sanremo 2023, le lacrime di Auroro Borealo, i cori di Ruggero de I Timidi, i voti degli esperti: cosa è successo nella prima serata di Open Space

Un tiktoker che non comprende i meme di Sapore di Male, l’autore della pagina Instagram più “Millennial” di Italia che resta attonito davanti ai trend del creator da oltre 2 milioni di follower. Fede Asso e Paolo Danzì, con un occhio puntato alla tv e l’altro sul proprio smartphone, sono stati tra i protagonisti della prima serata di Open Space Sanremo Edition: la redazione del nostro giornale si è spostata sui divanetti della Birreria Doppio Malto di Milano per seguire la 73esima edizione del Festival. Oltre ai due ospiti già citati, ci hanno fatto compagnia il «miglior cantante stonato del mondo» Auroro Borealo, che è scoppiato a piangere durante l’esibizione dei suoi due amici Coma_Cose, Ruggero de I Timidi insieme alla moglie Fabiana, in arte Faby Q, i giornalisti esperti di musica Mauro Tomelli e Pier Canei e la stylist e maestra di decluttering su Instagram, Daniela Zuccotti. Abbiamo raccolto in un video i momenti salienti della prima serata, lo trovate qui in alto, e vi invitiamo a seguirci anche questa sera, 8 febbraio, sui canali social di Open e sul nostro sito.

