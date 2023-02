Sanremo 2023, la rivincita di Giovanni Truppi: la canotta trionfa sul palco di Sanremo – Le foto

Era il 2022 quando Giovanni Truppi scendeva le scale dell’Ariston in canotta attirando una valanga di commenti al veleno. Ma a Sanremo 2023 il capo d’abbigliamento minimalista ha finalmente avuto la sua rivincita: da Ultimo, a Mengoni a Leo Gassmann, i giovani artisti hanno scelto di esibirsi con le ascelle libere, sfidando la tradizione elegantona della kermesse. Dalla più semplice in bianco di Gassmann, alla vintage firmata Versace di Mengoni, la canotta è ufficialmente entrata negli outfit modaioli degli artisti. «Ho sempre cantato in canotta, sin da ragazzo», si era difeso Truppi lo scorso anno, dopo essere apparso sul palco per cinque sere con lo stesso modello ma di colore diverso. Da quella nera per la prima serata a quella rossa per la finale, il cantautore ha mantenuto una divisa d’ordinanza attirando su di sé le critiche di chi guarda Sanremo anche per i look: perfino Amadeus aveva commentato la maglia della salute scherzando sul fatto che nella fretta di prepararsi «spesso ci si dimentica qualcosa, giacca inclusa». Quest’anno le canotte sembrano essere entrate invece di diritto tra i look più gettonati, attirando però qualche residuo di perplessità da parte degli appassionati di moda. Tra i commenti al vetriolo anche quello della stylist di Leo Gassman, che su Instagram si è ufficialmente dissociata dalla scelta del giovane cantante. «Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look», ha protestato Stefania Sciortino.

ANSA

ANSA/ETTORE FERRARI

ANSA/ETTORE FERRARI

