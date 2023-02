Leo Gassman in canottiera sul palco di Sanremo? Si dissocia anche la sua stylist – La foto

La scelta di Leo Gassman di salire sul palco del Festival di Sanremo per la terza serata indossando una canottiera bianca non è piaciuta anche alla sua stylist Stefania Sciortino, che su Instagram si è addirittura dissociata pubblicamente. In gara con Terzo cuore, Gassman aveva puntato a un look “minimal”, pare scelto da solo senza consultarsi con la professionista che lo consiglia sulla cura dell’immagine. E infatti Sciortino ci ha tenuto a precisare: «Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera. Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look». Sciortino ha quindi mostrato quale sarebbe stato il look concordato per l’esibizione. Per poi tornare a commentare l’esibizione con un messaggio più conciliante: «Canotta a parte, è stato bravissimo».

Instagram / Stefano Sciortino | La stylist di Leo Gassman si dissocia dal look del cantante nella terza serata

