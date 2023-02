Alta tensione a Gerusalemme, accoltellato un 17enne: arrestato un 14enne palestinese

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in un nuovo attacco nella città vecchia di Gerusalemme. Ad accoltellare il ragazzo ebreo sarebbe stato un 14enne palestinese, arrestato dalla polizia israeliana dopo un breve inseguimento fino alla Spianata delle Moschee. L’attentatore risulta residente nel campo profughi di Shafat. La vittima è stata ricoverata all’ospedale universitario Hadassah di Gerusalemme in condizioni considerate dai medici «non gravi». A Gerusalemme la polizia resta in allerta alta, dopo che lo scorso venerdì un palestinese ha travolto in auto alcune persone a una fermata dell’autobus. In quell’attacco sono morti due fratelli israeliani di 6 e 8 anni e un ragazzo di 20.

