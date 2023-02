Elezioni regionali, Renzi deluso dal risultato del Terzo Polo: «Peggiore delle aspettative ma nel 2024 sarà tutta un’altra musica»

Nella sua newsletter Matteo Renzi non nasconde la delusione per il risultato del Terzo Polo alle elezioni regionali, «peggiore delle aspettative: 9 per cento da soli in Lombardia, 5 per cento alleati nel Lazio». Qui Italia Viva e Azione hanno sostenuto il candidato di centrosinistra Alessio D’Amato, mentre in Lombardia sono andati da soli con Letizia Moratti. Il primo ha subito un distacco di 20 punti da Francesco Rocca, la seconda non è arrivata al 10 per cento. Ma il senatore di Italia Viva – che ringrazia anche l’alleato Carlo Calenda – è sicuro: «Il nostro destino e la nostra destinazione si conferma la casa comune dei riformisti, in vista delle elezioni europee del 2024 dove sarà tutta un’altra musica». Secondo Renzi è anzi «il momento di rilanciare», e nella sua e-news chiama a raccolta «chi ci vuole dare una mano anche in prima persona, a maggior ragione dopo gli eventi di questi giorni».

«Parliamo di economia, non di Fedez»

Nel suo messaggio poi, Renzi critica chi negli ultimi giorni si è dedicato più alle polemiche legate a Sanremo che alla campagna elettorale. «Adesso che abbiamo discusso di tutto, litigando su tutto, polemizzando su tutto, possiamo dire bravo ad Amadeus per gli ascolti record, bravo a Marco Mengoni per la bella canzone e tornare ad occuparci di questioni come il futuro dell’Europa, la crisi della democrazia globale, la ripresa economica?», scrive il senatore, che poi ironizza, «temi meno interessanti di Fedez, per qualcuno, ma che dovrebbero sfidare la politica a un dibattito più serio di quello degli ultimi dieci giorni».

