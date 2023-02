Le mani del Qatar sul Manchester United, ultime ore per chiudere la trattativa: perché l’affare può inguaiare il Psg

Il Manchester United potrebbe essere la prossima squadra a essere acquistata dagli investitori del Qatar. Dal Paese che a dicembre ha ospitato i mondiali di calcio sarebbe arrivata un’offerta di 5,1 miliardi di euro (4,5 miliardi di sterline) per l’acquisto dell’intera società. Nel frattempo, però, è già scattata la paura in Francia per le sorti del Paris Saint Germain, dato che secondo le regole Uefa, due squadre iscritte alle competizioni continentali non possono appartenere allo stesso proprietario. Insomma, una delle due dovrebbe rimanere fuori. Inoltre, oltralpe si teme che i fondi destinati alla squadra della capitale possano calare mentre l’interesse dei qatarioti si sposterà potenzialmente sul nuovo progetto. E da tempo l’Old Trafford ha bisogno di una ristruttuarazione che non costerà poco. Dovesse verificarsi la compravendita, i Red Devils diventerebbero l’ultima squadra di Premier League ad andare in mano a Paesi del Golfo. Il Manchester City, infatti, è da anni in mano degli emiratini, e il Newcastle è stato acquistato dai sauditi nel 2021.

I fondi di investimento

Formalmente, il fondo che possiede i parigini, e quello che acquisterebbe lo United sono diversi e distinti. Uno è il Qatar Sports Investments, l’altro la Qatar Investment Authority. Ma sono nati dubbi sulla loro indipendenza dallo Stato qatariota. «Uno studio basilare del sistema politico ed economico del Qatar è sufficiente a dimostrare l’impossibilità per ciascun consorzio del Qatar di provare la propria indipendenza dall’influenza dello Stato, e quindi che si tratti di un’ente separato da quello che possiede il Psg», si legge nella lettera inviata alla Uefa dall’associazione per i diritti umani FairSquare. Oggi, è l’ultimo giorno per presentare le offerte per i Red Devils. Oltre a quella del Qatar ci sarebbero varie offerte, anche se l’unica ad essere stata annunciata ufficialmente è quella del miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe. Si vedrà chi avrà la meglio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: