L’amore di Stanley Tucci per il cibo italiano, il regista americano estasiato in un mercato di Roma: «Incredibile» – Il video

Non è raro che gli stranieri che visitano l’Italia si sorprendano della qualità del cibo, soprattutto dei prodotti freschi, nel nostro Paese. Oggi è toccato all’attore e regista italoamericano Stanley Tucci, che la tradizione culinaria italiana la conosce bene. Quantomeno dall’uscita, nel 2021, della sua serie per la Cnn, Searching for Italy, nella quale il candidato all’Oscar viaggia in ogni regione d’Italia per scoprirne la cultura, la cucina e la storia. Eppure Tucci non smette di meravigliarsi e di elogiare i mercati rionali italiani. Oggi lo fa in quello di Campo de’ Fiori a Roma, dove, dal suo profilo Instagram, pone l’attenzione sul colore della verdura. «Così brillante, così vivido. Guarda qui. Semplicemente incredibile», dice alla telecamera in estasi.

