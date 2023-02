È morto nel terremoto in Turchia Angelo Zen, la conferma del ministro Tajani: «Ritrovato il corpo»

È morto nel terremoto in Turchia Angelo Zen, l’imprenditore italiano scomparso dallo scorso 5 febbraio, data dell’ultimo contatto della famiglia alla vigilia del terribile sisma. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la morte del 60enne originario di Saronno ma danni residente in Veneto: «Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen – ha scritto su Twitter – Abbiamo provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata in Turchia da avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari». Zen si trovava a Kahramanmaraş, nel Sud Est della Turchia, per impegno di lavoro. Titolare di una ditta individuale, si occupava di macchine industriali specializzate nell’oreficeria.

