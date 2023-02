Medvedev torna a insultare Zelensky: «Non vuole trattare con Putin? Perché il clown di Kiev dovrà solo firmare»

Arrivare a un accordo di pace con Kiev secondo Dmitry Medvedev non ha molto senso, ma se proprio questo trattato sarà raggiunto sulla guerra in Ucraina, di certo Volodymyr Zelensky non avrà alcuna possibilità di opporsi. Il videpresidente del Consiglio di sicurezza russo ha commentato così le dichiarazioni del presidente ucraino alla Bbc, dove ieri 16 febbraio aveva respinto ogni ipotesi di un accordo di pace con Vladimir Putin, spiegando di non fidarsi del presidente russo. Secondo Medvedev, un accordo di pace con l’Ucraina non avrebbe valore perché ogni nuovo leader a Kiev, che definisce «pagliacci» di solito «annulla l’eredità del suo predecessore», così che si ricominci sempre tutto da capo. E poi l’attacco sul suo canale Telegram a Zelensky: «Il supremo pagliaccio ucraino ha nuovamente sbottato che non avrebbe negoziato con il presidente della Russia. Non è una novità, ma c’è una sfumatura di cui ieri ha taciuto, anche se la capisce perfettamente.. Non dovrà condurre alcuna trattativa. Dovrà firmare ciò ce gli viene detto. Anche se, francamente, il prezzo di questo documento non sarà alto».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: