«Non l’ho mai fatto finora…», Amadeus annuncia le prime novità sul prossimo Sanremo: primo spoiler da Fiorello – Il video

Il sipario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo è calato da poco più di 10 giorni. E mentre proseguono le polemiche, il direttore artistico della kermesse ha già aperto le danze in vista della 74esima edizione. Per Amadeus si tratterà del quinto (e ultimo) Festival consecutivo nel ruolo di direttore artistico e conduttore dello show. E al suo fianco ci sarà Fiorello, l’inseparabile amico con cui ha condiviso il palco durante la prima edizione in qualità di conduttore. Lo showman siciliano, durante la diretta odierna di “Viva Rai2“, ha spiegato perché tornerà a Sanremo: «Abbiamo iniziato insieme la prima edizione e non potrò mancare alla fine del quinto Festival». Durante la trasmissione è stata trasmessa una clip in cui Amadeus, dal camerino della trasmissione “I soliti ignoti“, ha promesso che domani, 22 febbraio, durante la diretta all’alba di “Viva Rai2“, rivelerà alcune indiscrezioni sull’edizione 2024 del Festival: «Sono nel camerino dei Soliti Ignoti – ha detto Amadeus – e faccio una cosa che non ho mai fatto nei precedenti quattro Festival: spoilerare già oggi alcune cose importanti che riguardano il Festival di Sanremo 2024». E infine Fiorello, tra il serio e il faceto, ha precisato: «Vado solo all’ultimo a riprendermi Amadeus. Giusto cinque minuti, dopo la proclamazione del vincitore, per portarlo via dopo il suo quinto Festival». E nell’aria della squadra sanremese già si sente canticchiare Via via, vieni via con me…

