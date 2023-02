La Russia ha testato un missile Sarmat durante la visita di Biden in Ucraina: «Ma ha fallito»

La Russia ha condotto un test del missile balistico Sarmat – chiamato anche Satan II – durante la visita di Joe Biden in Ucraina. Lo riferiscono alla Cnn due fonti militari Usa. Ma il test non ha avuto successo. Mosca aveva notificato agli Stati Uniti in anticipo il test utilizzando le linee di comunicazione per evitare i conflitti. Le stesse che sono state usate per avvisare i russi della visita di Biden a Kiev. Gli Stati Uniti hanno valutato che il test non costituiva un rischio per la visita di Biden o il segnale di un’escalation.

Il missile Sarmat, che può essere caricato con testate nucleari, è stato testato dalla Russia il 20 aprile 2021. È a lunghissimo raggio: può superare tutti i moderni sistemi antiaerei. Ha infatti una gittata massima di 18 mila km. E durante il test dell’anno scorso ha colpito un bersaglio a oltre 5 mila km di distanza. Sarmat entrerà a far parte delle forze progettate per intervenire in caso di guerra nucleare.

