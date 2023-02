Mattarella sull’aggressione al Michelangiolo di Firenze: «È la civiltà la vera diga agli episodi di violenza»

«La violenza purtroppo la vediamo spesso: violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, e in tante altre circostanze, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola contro ragazzi». È intervenuto così Sergio Mattarella sull’aggressione di sabato scorso al Liceo Michelangiolo di Firenze. Durante la cerimonia di consegna dei premi Alfieri della Repubblica, il capo dello Stato ha poi aggiunto: «Vi sono episodi di violenza contro i quali la vera diga è fatta naturalmente dagli interventi delle pubbliche autorità, ma anche in maniera prevalente dai comportamenti positivi che nella società si realizzano, vengono fuori, si manifestano», ha aggiunto il presidente della Repubblica.

