Funerali solenni per Maurizio Costanzo, camera ardente al Campidoglio: lunedì 27 febbraio l’ultimo saluto alla Chiesa degli Artisti di Roma

Per l’addio a Maurizio Costanzo saranno celebrati funerali solenni lunedì 27 febbraio alle 15 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma. Si tratta del rito che viene proclamato nei casi di lutto che colpiscono particolarmente la coscienza comune e lo ha disposto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per rendere omaggio a un «grande giornalista che, con acume, garbo e professionalità ha attraversato decenni di cultura italiana». Domani, 25 febbraio, sarà allestita la camera ardente dalle 10.30 alle 18 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, con ingresso dal Portico del Vignola. I funerali solenni vogliono riconoscere il ruolo del giornalista, considerato pilastro della della televisione italiana perché dal salotto del suo show ha fatto la storia raccontando di spettacolo, cultura, cronaca, società e tanto altro.

Da Alberto Sordi a Mike Bongiorno: i funerali solenni già celebrati

Funerali solenni sono stati celebrati anche per Alberto Sordi, morto esattamente 20 anni fa, il 24 febbraio 2003, nella basilica di San Giovanni in Laterano, con 250 mila persone in piazza. Così come per Mike Bongiorno nel 2009 al Duomo di Milano. Inoltre, a novembre 2020, venne proclamato il lutto cittadino – che viene proclamato dalla Giunta Comunale la morte di una persona meriti la partecipazione di tutta la cittadinanza per i suoi riflessi sociali, civili e morali – per Gigi Proietti e il corteo funebre dell’attore attraversò i luoghi simbolo dal Campidoglio al Globe di Villa Borghese, per il ricordo laico di amici e colleghi, fino ai funerali in forma privata nella Chiesa degli Artisti.

