Marta Flavi racconta il matrimonio (e il divorzio) con Maurizio Costanzo: «Non andrò ai funerali, sarebbe poco elegante»

La presentatrice è stata sua moglie per un anno. Oggi ricorda come andarono il matrimonio e il divorzio

Marta Caterina Fiorentino, ovvero Marta Flavi, è giornalista e conduttrice televisiva. Alla fine degli anni Ottanta si sposò con Maurizio Costanzo. Era la sua terza moglie: prima c’erano state Lori Sammartino e Flaminia Morandi. Ma la loro unione non durò. Perché nel frattempo il giornalista aveva intrecciato una relazione con Maria De Filippi. «Avevo iniziato la storia con Maria, stavo parlando con lei dal mio ufficio, a un certo punto una terza voce si infila e dice: “Maurizio, sono Marta”. Non negai, ma passai una notte complicata. Finì male», ha detto Costanzo ricordando la vicenda. Nel 1995 Costanzo ha sposato Maria De Filippi e la loro unione è durata fino all’ultimo. Oggi Flavi riepiloga quel periodo in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il ricordo

Nel colloquio con Maria Volpe, Flavi racconta come conobbe Costanzo: «Tornata dall’America gli proposi di fare un programma sugli animali domestici. Lui mi disse: “Dopo il cane e il gatto di che parliamo?”. Era spiritoso». Dice che Costanzo l’ha conquistata con «la sua parola. Lui ti conquistava parlando». E aggiunge che le parlava spesso dei suoi matrimoni e delle relazioni precedenti: «Aveva appena terminato la storia con Simona Izzo. Io gli dissi che la nostra unione doveva essere ufficiale. Lui disse: “Va bene, mi separo ufficialmente da Flaminia (la sua seconda moglie) e poi ti sposo”. È stato di parola». Costanzo per Flavi era «un uomo molto intelligente e divertente. Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui ricordo solo cose belle. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più».

Separazione lunga e dolorosa

Flavi poi passa alla separazione, parlando di «quattro anni lunghi e dolorosi. Poi entrambi abbiamo trovato altre strade. Non potevamo andare avanti perché eravamo troppo diversi». Perché «lui concepiva la vita come lavoro. Per me non è così, non sono ambiziosa e ho bisogno di altre cose». Per lui negli anni è tornata a provare affetto perché ha «cancellato tante cose brutte». Mentre con Maria De Filippi non ha avuto mai alcun rapporto. Anche se aggiunge che le dispiace molto per lei e per i figli. Infine, dice che non andrà ai funerali. Che si svolgeranno lunedì 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti di Roma. «Sarebbe poco elegante», conclude.

