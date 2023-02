Passando da un ingresso laterale, Maria De Filippi è arrivata alla camera ardente allestita in Campidoglio per il marito Maurizio Costanzo, morto ieri all’età di 84 anni. Assieme a lei anche il figlio adottivo della coppia, Gabriele. I due si sono seduti nelle prime file, nei posti riservati a parenti e amici. Mentre il flusso di persone continua l’incessante omaggio a Costanzo, la conduttrice consola il figlio, in lacrime. Poco dopo, anche la premier Giorgia Meloni è arrivata alla Sala della Promoteca, dove, ad accoglierla, ha trovato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «Non potrei dire che sono un talento che ha scoperto, ma sicuramente le mie primissime partecipazioni televisive erano al Maurizio Costanzo Show. Avevo più o meno 17 anni», ha dichiarato la presidente del consiglio alla stampa presente fuori dalla sala. In mattinata, a salutate il conduttore era passato anche Fiorello, con il quale Costanzo si era resto protagonista di un siparietto ormai iconico, sulle note di Mr Boombastic di Shaggy. Dalla camera ardente, poi, sono passati anche Mara Venier e il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha ricordato i consigli datigli dal conduttore alla nascita del Tg2 Post. «Era un maestro di televisione, credo che abbia lasciato un segno importante nel giornalismo e nella tv italiana. Anche per questo abbiamo deciso d’intesa con Palazzo Chigi di proclamare i funerali solenni», ha dichiarato uscendo dalla sala.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

