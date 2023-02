Marcello Dell’Utri e Roberto Saviano uniti dal dolore per la perdita di Maurizio Costanzo. In modo così diverso… – Il video

Nelle infinite testimonianze sulla morte di Maurizio Costanzo, a poca distanza l’una dall’altra, sono apparsi su Instagram i ricordi di due personaggi agli antipodi: Marcello dell’Utri, già numero uno di Publitalia e poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa (pena scontata), e Roberto Saviano, scrittore icona dell’antimafia. Dell’Utri ha voluto fare un ricordo emozionale di Costanzo, che è soprattutto un omaggio al suo amore per Maria De Filippi. Saviano ha puntato su Costanzo icona-antimafia dopo la famosa trasmissione con Michele Santoro e il fallito attentato di via Fauro ideato anche da Matteo Messina Denaro, sostenendo che proprio quelle vicenda hanno trasformato Roberto nel Saviano di Gomorra oggi noto a tutti.

