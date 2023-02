Roma, la camera ardente in Campidoglio per l’addio a Maurizio Costanzo: centinaia in fila per l’ultimo omaggio – Il video

Un centinaio di persone è in fila da stamattina per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. In Campidoglio è stata allestita la Camera ardente che rimarrà aperta fino a domani pomeriggio, prima dei funerali solenni che si terranno lunedì alle 15 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Accanto alla bara, moltissimi fiori e le corone della Regione Lazio e del Comune di Roma. Presente il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accanto ai due figli più grandi di Costanzo, Camilla e Saverio, e alla prima moglie Flaminia Morandi. Tra i primi ad arrivare per rendere omaggio al giornalista, la collega Barbara Palombelli e l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, oggi presidente Anica. Insieme alla bara sono stati portati all’interno quattro vasi di rose bianche.

