Le lacrime di Luca Laurenti per Maurizio Costanzo: «È morto un padre» – Il video

Luca Laurenti comincia a parlare con la voce rotta, poi non ce la fa e scoppia in lacrime. Il ricordo di Maurizio Costanzo è ancora troppo vivo e il dolore per la sua morte si intreccia con tutte le esperienze lavorative e personali vissute assieme al giornalista. «Maurizio è nella mia cornice familiare, ho passato con lui nove anni di Buona Domenica», comincia Laurenti intervistato da Silvia Toffanin nel programma Verissimo su Canale 5. Poi si blocca non riuscendo a trattenere un pianto disperato. «Per quanto io possa raccontare le cose più belle, come le canzoni, le vivo nel silenzio del mio cuore, e mi dispiace piangere qui davanti a tutti». E ancora: «Dico grazie soprattutto a Maurizio, che era come un padre, non ci si può e deve abituare alla perdita delle persone. Di lui mi rimarranno i riti che facevamo dentro al camerino come dei bambini in cerchio prima di andare in onda, mi ricordo la sua tenerezza, il suo amore per gli animali», ha continuato Laurenti tra le lacrime. «Sul palco si vedeva un uomo forte, ma poi ti accorgevi della sua tenerezza nei piccoli gesti, in come si muoveva. Al di là dei vari fenomeni televisivi se non sei umano, se non provi le emozioni, sei soltanto un fenomeno senza cuore».

