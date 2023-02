Vladimir Luxuria ricorda Costanzo: «Ci hai sempre difese: grazie a lui ho fatto pace con mia madre»

Era la fine degli anni ’90 quando il pubblico televisivo ha scoperto Vladimir Luxuria. E il merito, come ricorda lei stessa sui social, è stato di Maurizio Costanzo che decise di ospitarla nel suo storico talk su Canale 5. Dagli show al Muccassassina di Roma, per Luxuria quella era stata l’occasione per raccontare la sua storia a un pubblico molto più vasto di quanto avesse potuto fare fino a quel momento. Nel giorno della scomparsa del giornalista, Luxuria lo ricorda sottolineando l’impegno di Costanzo nel raccontare alla Tv nazionale le tante storie di discriminazione di genere: «Ti devo molto – ha scritto in un tweet – mi hai fatta conoscere al grande pubblico, ci hai sempre difese, hai dimostrato il coraggio delle tue idee… non calerà mai il sipario sulla tua memoria». A Costanzo l’ex parlamentare deve anche un momento importante della sua vita, quando la aiutò a ritrovare un rapporto più sereno con la sua famiglia, in particolare con sua madre, alla quale ha raccontato la sua storia proprio attraverso lo show del giornalista, come ricorda TgCom24: «Era il 1998 – ricorda Luxuria – ero agli inizi e tu sin da tempi non sospetti mi hai sostenuta: parlasti della mia storia e mi facesti riappacificare con mia madre sul palco del Maurizio Costanzo Show. La mia gratitudine sarà eterna».

