Perché Fedez ha la balbuzie: le cause della disfluenza e le possibili terapie – Il video

Nei tre filmati su Instagram con cui ha risposto a Selvaggia Lucarelli per l’articolo sul Fatto Quotidiano il rapper Fedez a un certo punto si è scusato per la sua balbuzie. La vicenda raccontata riguardava l’Uovo di Pasqua con la sua immagine e la beneficenza per la fondazione Tog, che fa capo all’ingegner Carlo De Benedetti. Anche nella diretta su Youtube in cui parlava del suo podcast di educazione finanziaria il marito di Chiara Ferragni è inciampato sulle parole. «Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da un po’ di tempo e quindi ci metto un po’ a formulare la frase», ha detto ieri. In molti hanno commentato sostenendo che proprio lo stress nella relazione abbia causato al cantante il problema.

Le cause: i traumi, lo stress, la terapia

Elisabetta Banco, psicoterapeuta ed esperta in neuropsichiatria, spiega oggi al Corriere della Sera quali potrebbero essere le cause della balbuzie di Fedez. «Anche se la forma di disfluenza, ovvero di balbuzie, più nota è quella evolutiva e cioè del bambino (definita evolutiva perché si manifesta appunto con l ’evoluzione, e cioè la crescita, del piccolo), ne esistono anche altre che possono comparire da adulti». Le cause possono essere «più di una. Può innanzitutto trattarsi della “ricomparsa” di una balbuzie “compensata” in passato, grazie a interventi integrati di logopedia e psicologia». In questi casi «il logopedista può far ricorso a esercizi di respirazione e per la modificazione del ritmo dell’eloquio. Mentre lo psicologo può suggerire tecniche di rilassamento ma punta soprattutto a un lavoro terapeutico che conduca all’accettazione del sintomo e alla sua gestione in momenti critici come le conversazioni al telefono e i discorsi in pubblico».

La disfluenza e le cause neurologiche o psicologiche

Fedez è stato operato per un tumore al pancreas. Del quale ha raccontato la diagnosi e le cure. Ma la balbuzie non sembra in alcun modo collegata all’evento. Se la disfluenza invece compare ex novo ci possono essere due tipi di cause: neurologiche o psicologiche. La disfluenza può essere la conseguenza tipica di uno shock post-traumatico da stress soltanto nel senso che può essere correlata ad altri sintomi. Come la tachicardia, l’affanno, i tremori, l’ansia. Per quanto riguarda la “guarigione”, Banco spiega che «bisogna fare dei distinguo: se un bambino di due-tre anni improvvisamente comincia ad avere difficoltà di linguaggio all’arrivo di un nuovo fratellino, il problema in genere passa nel giro di qualche mese. In un adulto, invece, se la balbuzie si presenta un solo giorno, o poco più, non bisogna preoccuparsi».

I farmaci e Fedez

Se invece perdura per un certo tempo ed è dovuta a un trauma, «va affrontata con la psicoterapia. E in casi selezionati anche con un intervento farmacologico». Infine, se l’origine è neurologica bisogna effettuare delle distinzioni. «Se si è in presenza di una malattia neurodegenerativa purtroppo la situazione non potrà che peggiorare. Se la disfluenza è causata da un tumore cerebrale o da un ictus, l’evoluzione dipende da quella della malattia ma anche da opportuni interventi di riabilitazione»

Continua a leggere su Open

Leggi anche: