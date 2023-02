Divise dalla politica, unite dalla musica: il karaoke di Meloni e Schlein con Memole e Occhi di gatto – Il video

La nuova segretaria del Partito Democratico e la presidente del Consiglio sembrano avere in comune la passione per i cartoni animati

Divise dalla politica unite dalla musica. La nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la leader di Fratelli d’Italia nonché attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni cantano dallo stesso microfono la sigla dei loro cartoni animati preferiti. Dejan Cernikovic di Radio Rock, abile a far esibire politici, attori e comici nei grandi classici della musica italiana o negli storici motivetti dell’infanzia, ha avvicinato in due occasioni diverse anche le due avversarie, ben contente di ritagliarsi qualche minuto di spensieratezza. Il brano scelto per Schlein è Occhi di gatto: la segretaria del Pd si è esibita nella sigla dell’anime giapponese cantando a squarciagola. Delle tre sorelle furbissime la leader del Pd dice di identificarsi «senza dubbio in Sheila». Ma prima della neo eletta era stata Meloni a cantare quello che scherzosamente ha definito il suo inno. Dopo la presentazione in stile quasi sanremese di Cernikovic, la premier si muove divertita sulle prime note di Memole dolce Memole, l’anime televisivo degli anni Ottanta rimasto ancora nel cuore degli affezionati. Il karaoke dell’attuale premier risale all’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia del 2015. Quello di Schlein a poco meno di tre settimane fa, quando ancora non sapeva che avrebbe raggiunto il traguardo della segreteria del suo partito. Un microfono che sembra aver portato fortuna a entrambe.

