Primarie Pd, la denuncia di un militante di destra: «Ho votato 5 volte per Elly Schlein» – Il video

«Un nostro militante è andato a votare tranquillamente in diversi seggi cittadini del Pd per dimostrare di quale farsa si tratti». Sta diventando virale sui social media un video che mostra un uomo, munito di mascherina arcobaleno, che si reca in cinque diversi gazebo per votare – ieri domenica 26 febbraio – alle primarie del Partito Democratico. Il video è stato pubblicato dalla pagina Facebook “Brescia ai bresciani”, un gruppo di estrema destra della città lombarda, ed è accompagnato da scritte critiche nei confronti del Pd. «Abbiamo dato la nostra preferenza a Elly Schlein, in tutti e 5 i seggi, in onore del suo zaino rubato a Brescia in quel mondo reale che lei non conoscerà mai. Noi siamo italiani, il Pd fa di tutto per farcelo dimenticare», attaccano i militanti bresciani sui social. Che sembrano essersi infilati in uno spazio di ambiguità nella “sorveglianza” degli scrutatori Pd sulle operazioni di voto. «Il meccanismo per votare è chiaro: al seggio bisogna presentarsi con documento di identità e tessera elettorale», ha spiegato al Corriere della Sera il segretario cittadino dei Dem, Tommaso Gaglia. Che ha poi però ammesso: «Episodi del genere, come in passato, possono capitare. Di solito si svolgono controlli incrociati per evitare casi del genere. Ovvero, quando un elettore si presenta in una sezione che non è la sua, si chiama il presidente del seggio di appartenenza della persona che vuole votare e gli si chiede di segnarlo proprio per non avere un doppio voto», precisa Gaglia. Spiegazioni che sembrano interessare poco gli accusatori del Pd. Ad attaccare, rilanciando il video, è tra gli altri Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega, che su Twitter scrive: «Ha votato 5 volte in diversi seggi del PD. #Schlein lo sa?».

