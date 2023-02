Primarie Pd, Schlein al Nazareno: «Riapriremo il tesseramento, la prossima sfida sono le Europee» – Il video

È la prima volta che Elly Schlein varca le porte del Nazareno, sede nazionale del Partito democratico, nelle vesti di segretaria. In realtà, l’investitura ufficiale la riceverà nella prima assemblea – che dovrebbe tenersi il prossimo 12 marzo -, ma intanto ha voluto incontrare il segretario uscente, Enrico Letta, e salutare i dipendenti della sede che si trova nel nel rione Trevi, a Roma. All’uscita, Schlein ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, ribadendo i concetti espressi ieri nel discorso di vittoria delle primarie: «Lo sforzo è lavorare per la massima unità. Avere cura della storia e dei valori del Pd e proiettarli al futuro. Mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito. Lavoriamo per il rilancio». Nessuno strappo con gli sconfitti o chi rappresenta, nel partito, le aree più distanti dalle sue. Dalla segretaria sono arrivati messaggi di apertura anche verso i potenziali elettori che non sono iscritti al Pd: «Ci riuniremo in questi giorni con la mia squadra per capire i primi passi e le prime scelte. Ma vorrei dire, sulla partecipazione, che vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento». Schlein, parlando di «popolo delle primarie», ha detto di volerlo coinvolgere «non solo nella scelta del nuovo segretario o segretario, ma che entri a far parte di questa comunità. C’è grande voglia di ricostruire insieme». La vincitrice della tornata di ieri, 26 febbraio, ha rassicurato anche gli iscritti e gli esponenti del suo partito: «Tenere insieme la comunità è fondamentale, senza rinunciare a una linea politica chiara. Ci confronteremo su scelte importanti che segnano un nuovo metodo: condiviso e plurale». Tra gli appuntamenti fondamentali, Schlein ha indicato le elezioni europee del 2024. Nel frattempo il Nazareno ha dato il dato definitivo dell’affluenza: complessivamente, le primarie del Pd hanno visto la partecipazione di 1.098.623 sostenitori che hanno dato 587.010 voti (53,75%) a Elly Schlein e 505.032(46,25%) a Stefano Bonaccini.

