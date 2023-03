Claudia Lai, la moglie di Nainggolan racconta la sua lotta contro il cancro: «Il momento più duro? Quando la coda dei capelli mi è rimasta in mano» – Il video

«Ero sotto la doccia, mi stavo lavando i capelli e la coda mi è rimasta in mano». Claudia Lai, moglie del calciatore della Spal Radja Nainggolan, torna a raccontare – questa volta su YouTgNet – la sua battaglia contro il tumore al seno, scoperto nel 2019 e poi sconfitto dopo un lungo periodo di sofferenza. «Avevo da poco fatto il quinto ciclo di chemioterapia, ero a Cagliari e mi stavo preparando per andare a un aperitivo con gli amici. Mi faccio una doccia al volo e quando ho tolto la coda mi è rimasta in mano», racconta alla web tv sarda. «Con me c’era mia figlia, la grande, pensava fosse uno scherzo. C’è stato un attimo di panico e di pianto e ho detto: “Vabbè, taglio”, ma si vedevano i buchi, così abbiamo preso la macchinetta in casa e abbiamo fatto un taglio netto». Il tumore al seno ha cambiato completamente le priorità dell’imprenditrice digitale: «Non ho progetti per il futuro perché quando ti capitano questi incidenti di percorso la vita ti passa davanti troppo velocemente e quindi inizi a non avere più delle aspettative, vivi alla giornata», conclude.

