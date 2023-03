Usa 2024, Pence scarica Trump: «Sicuro che avremo scelte migliori. La mia candidatura? Deciderò in primavera»

«Appoggiare Trump alle presidenziali 2024? Sono sicuro che avremo delle scelte migliori». Lo ha detto l’ex vicepresidente Mike Pence tirandosi indietro – di fatto – da un futuro appoggio a Donald Trump qualora l’ex presidente conquistasse la nomination repubblicana per il 2024. «Gli elettori sceglieranno in modo saggio, ma tempi diversi richiedono leadership diverse», ha ribadito in un’intervista alla CBS, aggiungendo inoltre di essere «fiducioso che il nostro portabandiera (repubblicano, ndr) vincerà la giornata nel novembre di quell’anno». Tuttavia, a portare la bandiera del Grand Old Party potrebbe essere anche lo stesso Pence: nel lungo colloquio con la corrispondente politica di CBS, Caitlin Huey-Burns, l’ex vicepresidente ha ribadito che avrebbe preso una decisione «questa primavera». Ad oggi, l’ex governatrice della Carolina del Sud ed ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite Nikki Haley e l’imprenditore Vivek Ramaswamy, sono i due candidati ufficiali che scenderanno in campo per contendere a Donald Trump la nomination repubblicana per le elezioni presidenziali del 2024; mentre il governatore della Florida, Ron DeSantis, potrebbe presto annunciare la sua candidatura alle primarie del GOP. Il vincitore delle primarie repubblicane dovrà vedersela nel 2024 con il candidato del partito democratico, che – almeno per ora – potrebbe essere proprio Joe Biden.

