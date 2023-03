Usa, il medico della Casa Bianca: «Rimosso con successo un basalioma al presidente Biden»

Durante le consuete visite di routine di Joe Biden, al presidente è stato rimosso del tessuto dal petto. Gli esami della biopsia hanno poi rivelato che si trattava di una lesione cutanea cancerosa, un basalioma. «Come previsto, la biopsia ha confermato che la piccola lesione era un carcinoma a cellule basali», ha detto il medico della Casa Bianca Kevin O’Connor in una conferenza stampa venerdì, «tutto il tessuto canceroso è stato rimosso con successo». Gli esami erano stati eseguiti il 16 febbraio scorso. «Non è necessario alcun ulteriore trattamento», ha aggiunto il medico. A metà gennaio anche la first Lady Jill Biden è stata dichiarata guarita dal cancro alla pelle in seguito agli interventi chirurgici a cui si era sottoposta.

