Dopo l’addio di Mario Sechi, Rita Lofano è la nuova Direttrice responsabile dell’Agi

L’Agenzia giornalistica italiana (Agi) cambia Direttore Responsabile. A sostituire Mario Sechi, che è diventato il nuovo portavoce della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è Rita Lofano. Già vicedirettrice dal 2021, lavora in Agi da 23 anni. Laureata in filosofia alla Sapienza di Roma, è stata corrispondente dagli Stati Uniti per oltre 10 anni, ha seguito quattro campagne presidenziali e i principali sviluppi politici, economici e sociali di rilievo internazionale. Sarà il cronista che per anni si è occupato di seguire le vicende della mafia, Paolo Borrometi, ad assumere il ruolo di Condirettore. Anche lui con lunga esperienza nell’agenzia, dove dal 2019 rivestiva il ruolo di vicedirettore. L’Agi ha salutato e ringraziato l’ormai ex Direttore Mario Sechi «per aver posizionato la testata al meglio nel panorama dell’informazione in un periodo estremamente complesso per il Paese e per lo scenario internazionale». La conferma di Palazzo Chigi del cambio di ruolo di Sechi è arrivata lo scorso 1 marzo, a seguito di alcune indiscrezioni che circolavano da giorni.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: