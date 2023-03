Record all’Olimpico: Kean della Juventus espulso 39 secondi dopo il suo ingresso in campo contro la Roma

Rosso diretto dopo soli 39 secondi al giocatore della Juventus Kean, entrato in campo al 90′ minuto nella partita all’Olimpico tra Roma e Juventus. Trattenuto da Mancini, il giocatore reagisce con un calcio: Maresca non ha dubbi e lo spedisce negli spogliatoi. La partita per la squadra bianconera continua con 10 giocatori in campo nei sette minuti di recupero. Si tratta della terza espulsione più rapida della storia del campionato italiano: il record appartiene infatti a Giuseppe Lorenzo, espulso 10 secondi dopo il suo ingresso al 73′ di Parma-Bologna del 9 dicembre 1990. Al secondo posto, Giulio Migliaccio in Atalanta-Palermo del 6 dicembre 2015, costretto a lasciare il campo dopo soli 32 secondi. «Kean ha sbagliato, ha chiesto scusa perché ha messo in difficoltà la squadra», ha detto Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn. «Ha sbagliato, punto – ha sottolineato il tecnico – non bisogna cadere nella frustrazione. Era una partita che ci permetteva di avvicinare l’Atalanta, quando perdi una partita così sembra che ti crolli il mondo addosso e invece bisogna essere forti e ripartire, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Non è mai esistita una situazione come quella subita dalla Juve quest’anno, abbiamo obiettivi importanti e una partita non può far crollare quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto 50 punti, restiamo sereni», ha concluso l’allenatore.

