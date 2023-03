Roberto Saviano debutta alla regia, i primi dettagli sul film d’animazione “Sono ancora vivo”

Lo scrittore e sceneggiatore Roberto Saviano è pronto a passare dietro alla cinepresa. Dopo aver lavorato alla sceneggiatura di Gomorra di Matteo Garrone e de La paranza dei bambini, Saviano guiderà la regia del film d’animazione Sono ancora vivo, basato sull’omonima graphic novel del 2021, pubblicata da Bao Publishing e realizzata in collaborazione con l’illustratore israeliano Asaf Hanuka, già autore del fortunato Valzer con Bashir. Ad annunciarlo è stato lo scrittore stesso in un’intervista esclusiva a Variety. Come anticipato da Saviano si tratterà di un film d’animazione autobiografico: «Il film è la storia di un ragazzo di 26 anni condannato a morte da un’organizzazione criminale – un ragazzo cresciuto in una terra dove, in una manciata di anni, la Camorra ha ucciso 4.000 persone. La sentenza arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere quello che vede intorno a sé. Eccoci. Quel ragazzo sono io. Sono ancora vivo è il film con cui ho deciso di riportare sullo schermo quello che ho vissuto fino ad ora». La produzione del film è di livello internazionale ed è stata affidata a MAD Entertainment e Lucky Red (Italia), GapBusters (Belgio) e SIPUR (Israele). La sceneggiatura del film è stata scritta dallo stesso Saviano in collaborazione con Alessandro Rak, Filippo Bologna, Stefano Piedimonte. Il film verrà presentato al Cartoon Movie di Bordeaux, in Francia, previsto dal 7 al 9 marzo.

