Travaglio ipnotizzato dalla serie tv israeliana Fauda ma non dal corteo antifascista a Firenze – Il video

Ospite di Un giorno da pecora su Radio 1 il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio ha confessato di avere passato la notte in bianco vedendosi una dopo l’altra cinque puntate della quarta stagione della serie tv israeliana Fauda, facendo le quattro del mattino. «Dall’1.30 alle quattro, non riuscivo a staccare, dovevo vedere il finale. Di solito centellino, però questa non si poteva rimandare», ha detto il giornalista. Poi è andato a letto e si è svegliato alle 11.30 per recuperare la fatica. A Geppi Cucciari e al simpatico Giorgio Lauro che gli chiedevano se era andato a Firenze sabato per la manifestazione antifascista con Elly Schlein e Giuseppe Conte, Travaglio ha risposto serafico: «No, a Firenze vado domani perché parte il tour di Renato Zero».

