Marko Ivan Rupnik: la scomunica revocata al gesuita amico di Papa Francesco accusato di abusi sulle suore

Marko Ivan Rupnik, teologo sloveno gesuita, è stato denunciato nel 2021 per abusi sessuali e psicologici su alcune suore della Comunità Loyola a Lubiana. L’iter si è chiuso con il riconoscimento della prescrizione da parte dell’ex Sant’Uffizio in quanto i fatti risalivano agli anni ’90. Ma su di lui, che è amico di Papa Francesco, continuano a gravare le misure cautelari stabilite dai gesuiti nell’indagine previa (divieto di confessare e interdizione all’accompagnamento spirituale). Nei confronti di Rupnik c’è anche un’altra accusa: avrebbe confessato, assolto e vincolato al silenzio una suora abusata. Per questo aveva ricevuto nel maggio 2020 una scomunica. Che però, scrive oggi il Quotidiano Nazionale, è stata revocata. E l’ex prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede cardinale Ludwig Mueller accusa: sugli abusi si applicano due pesi e due misure a seconda che si sia amici o meno del Papa.

