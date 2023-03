La Francia in piazza contro Macron: il grande sciopero contro la riforma delle pensioni – Il video

Centinaia di migliaia di persone sono attese per le strade della Francia oggi. Le sigle sindacali, Cgt, Fo, Cfdt, Fsu, Unsa, Cftc, Solidaires hanno organizzato lo sciopero contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. La riforma in particolare prevede il rinvio dell’età pensionabile legale a 64 anni. Secondo BmfTv sono attesi tra 1,1 e 1,4 milioni di manifestanti in tutto il paese. I sindacati puntano a cifre superiori ai 2 milioni. Il voto del Senato sulla legge è previsto per il 12 marzo. Le rappresentanze dei lavoratori minacciano di «fermare la Francia» con il sesto maxisciopero, che darà il via a una settimana ‘nera’ per i trasporti. Sono previste interruzioni nel trasporto urbano e ferroviario. Per il ministro dei Trasporti, Clement Beaune, sarà «uno dei giorni più difficili che abbiamo conosciuto». Intanto tutte le raffinerie hanno bloccato le spedizioni di carburante. La Cgt-Chimie ha fatto sapere all’agenzia di stampa Afp che «lo sciopero è iniziato ovunque, con percentuali che variano molto a seconda del sito, ma con il blocco delle spedizioni all’uscita di tutte le raffinerie questa mattina». Secondo Eric Sellini, rappresentante nazionale della CGT-Chimie, le raffinerie di TotalEnergies, Esso-ExxonMobil e Petroineos sono tutte interessate dalle manifestazioni. Le organizzazioni studentesche e delle scuole superiori si sono incontrate per «rafforzare il movimento».

Video da: Sud Rail Centraux su Twitter

Continua a leggere su Open

Leggi anche: