Borg, il drink alcolico fai da te su TikTok manda in ospedale 28 studenti: cosa rischia chi lo beve – I video

Si chiama «Borg» ed è una miscela di alcol, aromi e integratori di elettroliti che si sta diffondendo su TikTok come drink fatto in casa. Sulla piattaforma sono diversi i video di ragazzi che spiegano come realizzare il cocktail anche definito il «drink del blackout», lo stesso che alcuni giorni fa ha fatto arrivare 28 ambulanze per altrettanti studenti dell’Università del Massachusetts. I ragazzi erano stati visti trasportare fusti di plastica pieni degli ingredienti che i vari tutorial online indicano come quelli indispensabili per creare il drink. Sono stati tutti ricoverati per intossicazione da alcol, per quanto nessuno ha rischiato la vita. I funzionari dell’università del Massachusetts, spiega l’agenzia Ap, hanno spiegato come sia la prima volta che osservano una diffusione dei Borg alle feste fuori dal campus. I rischi del consumo della bevanda è innanzitutto legato all’illusione di sentire sempre meno la necessità di bere acqua e quindi idratarsi, nonostante l’importante quantità di alcol presente nel drink. Ilprof. George F. Koob, direttore del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, ha spiegato all’Abc che la sensazione è legata innanzitutto agli ingredienti: «Gli aromi e anche la caffeina possono mascherare alcuni degli effetti dell’alcol e così non ti rendi conto di quanto hai bevuto». Su TikTok c’è chi promuove il Borg come una bevanda sì alcolica ma salutare. Un messaggio equivoco secondo Koob che spiega: «Alla fine non importa come lo prendi, ti intossicherai e l’alcol avrà comunque i suoi effetti».

