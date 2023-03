Ricorso di Cospito alla Corte europea dei diritti umani. Sotto accusa anche la Cassazione

L’anarchico in regime detentivo di 41 bis, da quattro mesi in sciopero della fame, Alfredo Cospito, ha presentato un nuovo ricorso, questa volta alla Corte europea dei diritti umani (Cedu), come la stessa corte ha confermato ad Ansa. Il ricorso è protocollato al numero 10552/23 e nel documento Cospito accusa l’Italia di aver violato il suo diritto a non essere condannato per un crimine che al momento in cui è stato commesso non costituiva un reato in base alla legge italiana. Secondo i suoi legali la qualificazione giuridica di quanto gli è stato contestato, ovvero il reato di “strage politica” così come normato dall’articolo 285 del Codice penale, non era prevedibile alla luce della giurisprudenza, quando Cospito ha compiuto i fatti per i quali è stato condannato. Nel corso del processo per l’attentato alla caserma dei Carabinieri di Fossano, l’anarchico è stato condannato prima per strage e quindi, dopo la pronuncia della Cassazione, per strage politica. La prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti in ogni circostanza, nel caso di strage politica, è anche il tema del ricorso alla Consulta che sarà discusso il prossimo 18 aprile.

