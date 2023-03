Milano, aggredito con un’accetta nel quartiere Barona: è grave

Un giovane cittadino straniero è stato aggredito questa mattina a Milano, all’interno di un appartamento che si trova in un complesso popolare nella periferia sud della metropoli nel quartiere Barona. Avrebbe ricevuto un colpo alla testa, forse con un’accetta o una grossa lama, che ha causato una ferita profonda. Il fatto è accaduto intorno alle 8 in via Faenza 3 dove l’uomo, un 28 enne marocchino, secondo i primi accertamenti si trovava ospite da una connazionale. In due lo avrebbero aggredito prima sul pianerottolo, poi sulle scale e infine in strada, dove è stato trovato sanguinante e cosciente dal 118. Il giovane è stato trasportato in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano. La Polizia di Stato è sulle tracce dei fuggitivi.

