Festa a sorpresa per il compleanno di Salvini, il party Vip alle porte di Milano: tra i 100 invitati anche Meloni e Berlusconi

Un party inaspettato per il leader della Lega che si è ritrovato davanti amici, famigliari e ministri leghisti per il suo compleanno

Sono circa un centinaio gli invitati alla festa a sorpresa per Matteo Salvini per celebrare i 50 anni compiuti ieri, 9 marzo, in un hotel vicino Milano. Al party partecipa la premier Giorgia Meloni, con il compagno Andrea Giambruno, assieme al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi con la fidanzata Marta Fascina, tutti seduti a un tavolo praticamente governativo. Come riporta l’Adnkronos, insieme all’ex premier e la leader di FdI sono seduti anche i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. Tra i partecipanti alla festa c’è anche l’imprenditore Antonio Angelucci, editore di Libero e il Tempo che proprio di recente avrebbe concluso con la famiglia Berlusconi la trattativa per l’acquisto del 70% del quotidiano Il Giornale. Presenti anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Salvini sarebbe stato portato all’hotel con l’inganno, per poi scoprire una volta dentro la sala da pranzo la presenza del nutrito gruppo di amici più stretti e dei ministri leghisti.

