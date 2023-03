Roma, Pippo Franco rischia il processo per i falsi Green Pass

L’attore Pippo Franco, il figlio Gabriele e la moglie Maria Piera rischiano il processo per i falsi Green pass. La procura di Roma ha chiuso la maxi inchiesta sui certificati verdi che vede il coinvolgimento di 28 persone. La figura centrale è Natale Cirino Aveni. Ovvero il medico di base accusato di falso in atto pubblico. Secondo i pubblici ministeri ha predisposto false certificazioni che attestavano la vaccinazione contro Covid-19. Inserendo nel sistema sanitario regionale i dati falsi che hanno permesso ai suoi pazienti il rilascio della Certificazione Verde. Il caso era scoppiato dopo una verifica dei Nas. Che avevano scoperto una discrepanza tra le dosi di vaccino somministrate e quelle ricevute. L’indagine dei pm ha accertato che il dottore aveva ricevuto 20 fiale di vaccino, corrispondenti a circa 120 dosi, ma aveva dichiarato di averne somministrate 156.

L’indagine sui certificati verdi a Roma

Aveni, tratto in arresto a marzo 2022, aveva poi ottenuto i domiciliari. Pippo Franco aveva detto che poteva spiegare tutto a proposito dell’inchiesta. Anche l’attore Pierluigi Concilietti, scrive oggi l’edizione romana di Repubblica, è tra gli assistiti del medico. E avrebbe beneficiato del “servizio”. In un altro filone d’indagine ci sono 11 accusati di truffa e falso per aver ricevuto certificazioni di malattie per ottenere l’ingresso alla Ztl di Roma. Adesso i magistrati si preparano a chiedere il rinvio a giudizio. Pippo Franco, protagonista di diversi film della commedia all’italiana tra gli Anni Settanta e i Novanta, era poi diventato l’attore di punta del Bagaglino. Ha avuto anche una breve carriera politica. Si è candidato a Roma con la Democrazia Cristiana nel 2006 all’interno della coalizione della Casa delle Libertà. Nel 2013 ha provato a entrare in consiglio comunale a Roma con Fratelli d’Italia. Ma non è stato eletto. Nel 2021 si è presentato in una lista civica a sostegno del candidato sindaco di centrodestra a Roma, Enrico Michetti. Ha raggranellato 81 preferenze.

