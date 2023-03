Manifestazione a Cutro, in 5.000 dietro alla croce di legno con i resti della barca del naufragio. I sindaci lasciano fiori sulla spiaggia – Il video

Almeno cinquemila persone si sono radunate oggi a Cutro e, in corteo, hanno raggiunto la spiaggia di Steccato dove, il 26 febbraio scorso, sono morti decine di migranti in un naufragio. Associazioni, partiti, sindacati e movimenti hanno preso parte alla manifestazione «Fermare la strage subito», in testa alla quale una croce realizzata con il legno della barca della tragedia ha guidato i partecipanti fino a poche centinaia di metri da dove sono stati recuperate le vittime. Qui i sindaci, non solo del crotonese, che indossavano la fascia bianca in segno di lutto per i bambini morti nel naufragio, hanno deposto una corona e molti fiori. Settantasei, in tutto, i corpi recuperati finora nelle operazioni di ricerca: 31 i bambini – 22 dei quali sotto i 12 anni – con il ritrovamento oggi, sabato 11 marzo, di altre due bambine.

Foto di copertina: Ansa/Carmelo Imbesi | Croci sul luogo del naufragio a Steccato di Cutro, Crotone (9 marzo 2023)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: