Naufragio di Cutro, recuperati altri 2 corpi: uno di un bambino. Le vittime salgono a 78

Alle prime luci dell’alba il mare ha restituito i corpi di altre due vittime del naufragio di Cutro, avvenuto in Calabria nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Si tratta di un bambino di un’età non individuata e di un uomo. I corpi sono stati trovati nell’area di Praialonga, a distanza di un paio di chilometri a Nord dal luogo dove è avvenuta la tragedia. Il corpo senza vita del bambino è stato recuperato in mare, mentre il cadavere dell’uomo è stato trovato sulla spiaggia. Sale così a 78 il numero delle vittime del della tragedia avvenuta a poche centinaia di metri dalla costa calabrese. Tra le vittime accertate 32 erano minori, di cui 23 bambini di pochi mesi sino ai 12 anni.

