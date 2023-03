Oscar 2023, i candidati, dove vederli e gli ospiti: tutto quello che c’è da sapere per la notte degli Academy

Condotti da Jimmy Kimmel, attore, comico e presentatore, il 12 marzo tornano gli Oscar. Non si conoscono ancora i dettagli della scaletta, ma qualcosa è stato trapelato e rispetto agli anni scorsi sono stati fatti dei cambiamenti. A partire dal fatto che tutte le categorie saranno nella diretta della trasmissione televisiva, a differenza dell’ultima volta in cui alcune erano state escluse e mandate fuori onda. Ovvero montaggio, scenografia, trucco e acconciatura, colonna sonora originale, suono, cortometraggio live action, cortometraggio documentario e cortometraggio animato. Una scelta che aveva provocato non poche polemiche. «Sono molto fiducioso che possiamo fare uno spettacolo che celebri tutte le componenti del cinema in modo divertente e coinvolgente», ha dichiarato Bill Kramer, Ceo dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Quella del 12 marzo è la 95esima edizione degli Oscar e si terrà nella storica sede del Dolby Theatre di Los Angeles.

Dove vedere la notte degli Oscar in Tv

Gli Academy Awards saranno trasmetta in diretta televisiva negli Stati Uniti dalla Abc, mentre in Italia si può seguire la diretta su Sky Uno o sul canale dedicati ai film candidati: Sky Cinema Oscar. In streaming si può vedere su NOW e si possono guardare gratuitamente su Tv8. Per l’Italia la nottata inizierà alle 23.15 per il red carpet e all’1.00 inizierà la premiazione. Questa durerà all’incirca 4 ore.

I candidati e i favoriti

Le dieci pellicole nominate per il miglior film agli Oscar sono Tár, Elvis, The Fabelmans, Gli spiriti dell’isola, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, Everything Everywhere All at Once, Women Talking – Il diritto di scegliere, Avatar: La via dell’acqua e Niente di nuovo sul fronte occidentale. Il film che si prefigura come grande protagonista è Everything everywhere all at once con Michelle Yeoh e il maggior numero di candidature, 11 in tutto. A seguire c’è la commedia di Martin McDonagh con 9 nomine per Gli Spiriti dell’isola. Ma vediamo anche le altre categorie.

Miglior Regia

Gli Spiriti dell’Isola – Martin McDonagh

– Martin McDonagh Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan e Daniel Scheinert

– Daniel Kwan e Daniel Scheinert The Fabelmans – Steven Spielberg

– Steven Spielberg Tár – Todd Field

– Todd Field Triangle of Sadness – Ruben Östlund

Migliore Attrice protagonista

Cate Blanchett – Tár

– Tár Ana De Armas – Blonde

– Blonde Andrea Riseborough – To Leslie

– To Leslie Michelle Williams – The Fabelmans

– The Fabelmans Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Migliore Attore protagonista

Austin Butler – Elvis

– Elvis Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola

– Gli spiriti dell’isola Brendan Fraser – The Whale

– The Whale Paul Mescal – Aftersun

– Aftersun Bill Nighy – Living

Migliore Attore non protagonista

Brendan Gleeson – Gli spiriti dell’isola

– Gli spiriti dell’isola Brian Tyree Henry – Causeway

– Causeway Judd Hirsch – The Fabelmans

– The Fabelmans Barry Keoghan – Gli spiriti dell’isola

Gli spiriti dell’isola Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Migliore Attrice non protagonista

Angela Bassett – Black Panther – Wakanda Forver

– Black Panther – Wakanda Forver Hong Chau – The Whale

– The Whale Kerry Condon – Gli spiriti dell’Isola

– Gli spiriti dell’Isola Jamie Lee Curtis – EveryThing Everywhere All At Once

– EveryThing Everywhere All At Once Stephanie Hsu – EveryThing Everywhere All At Once

Migliore Sceneggiatura originale

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Migliore Sceneggiatura non originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion – Knives Out

– Knives Out Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Migliore Film Internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale – Germania

– Germania Argentina, 1985 – Argentina

– Argentina Close – Belgio

– Belgio EO – Polonia

– Polonia The Quiet Girl – Irlanda

Migliore Film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcel the Shell

Il Gatto con gli Stivali 2

Il Mostro dei Mari

Red

Migliore Montaggio

Gli Spiriti dell’Isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Migliore Scenografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Migliore Fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Migliori Costumi

Babylon

Black Panther Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

La Signora Harris va a Parigi

Miglior Trucco e acconciature

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Migliori Effetti visivi

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Miglior sonoro

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’Acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Miglior Colonna sonora originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Gli Spiriti dell’Isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Miglior Canzone Originale

Applause – Tell It Like a Woman

– Tell It Like a Woman Hold My Hand – Top Gun: Maverick

– Top Gun: Maverick Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever

– Black Panther: Wakanda Forever Naatu Naatu – RRR

– RRR This is a Life – Everything Everywhere All at Once

Miglior Documentario

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Miglior Cortometraggio documentario

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Strangers at the Gate

Miglior Cortometraggio

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Miglior cortometraggio d’animazione

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

Chi vota i vincitori

Chi voterà i vincitori degli Oscar 2023 saranno gli oltre 9mila membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, divisi in 17 categorie. Sono tutti esperti del settore e gran parte rientrano nella categoria degli attori. Ci sono poi registi, sceneggiatori, montatori, musicisti, produttori e molti altri. Ma ogni membro ha diritto di appartenere a un unico ramo di questi. Si può diventare membri dell’Ampas in due modi: o se si è stati nominati a un Oscar o su nomina di un altro membro per i propri contributi nel settore del cinema.

Gli ospiti

È senza dubbio Rihanna l’ospite più atteso di questa 95esima edizione degli Academy, che torna dopo il successo al Super Bowl 2023. Sul palco porterà la colonna sonora della pellicola Black Panther di Ryan Coogler: Lift me up. Ci sarà poi Diane Warren con Applause tratta dal film Tell it Like a Woman e David Byrne con This is A Life di Everything Everywhere All at Once. Fa marcia indietro, invece, Lady Gaga che doveva cantare Hold My Hand dal film Top Gun: Maverick, ma sarà sul set di Joker: Folie A Deux. Tra gli ospiti che presenteranno i vari premi sul palco spiccano Antonio Banderas, John Cho, Andrew Garfield, Salma Hayek, Sigourney Weaver, Nicole Kidman, Elizabeth Banks, Halle Bailey, Danai Gurira, Jessica Chastain, Florence Pugh e Hugh Grant. Tra i nomi possibili potrebbero esserci anche Taylor Swift, Harry Styles e Billie Eilish. Infine, l’Academy ha deciso che per il secondo anno consecutivo non ci sarà alcun intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la notte degli Oscar.

