Il rapper Costa Titch muore improvvisamente sul palco: il malore durante il concerto a Johannesburg – Il video

Il rapper sudafricano Costa Titch – all’anagrafe Costa Tsobanoglou – è morto a 28 anni durante un concerto a Johannesburg. Ancora non è chiara la causa del decesso ma il video dei suoi ultimi istanti di vita ha lasciato senza parole i fan. Nel filmato, ripreso dalle prime file del concerto, si vede Costa Titch collassare improvvisamente a terra e cadere dal palco, per poi essere sollevato di peso e portato via dal suo staff. Poco prima di quella caduta rovinosa, il rapper aveva avuto un altro piccolo inciampo sul palco, ma era stato prontamente rialzato da un membro della band. Costa Titch, è conosciuto soprattutto per la canzone Big Flexa che su YouTube ha 45 milioni di visualizzazioni. La polizia ha aperto un’indagine sulla sua morte, mentre si attende che l’autopsia stabilisca la causa del decesso.

Disclaimer: le immagini del video in evidenza potrebbero urtare la vostra sensibilità

