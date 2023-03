Parigi, filma un rapporto orale nei bagni del Municipio e denuncia la sindaca: la vendetta della porno attrice Icy Diamond contro Anne Hidalgo

L’incursione è avvenuta durante una serata dedicata alla cultura queer, trasformatasi in una trappola per la prima cittadina: «Ecco come sono riuscita a trasformare l’Hotel de Ville in uno strip club»

Doveva essere una serata «dedicata ai giovani e alla cultura queer», ma si è trasformata in un boomerang per la sindaca Anne Hidalgo. La prima cittadina di Parigi aveva organizzato per sabato 11 marzo un gala di beneficenza, la Nuit des Fiertés, nelle sale dell’Hotel de Ville, il municipio della capitale francese. Tra le centinaia di invitati c’era anche la porno attrice transgender Icy Diamond. Ma la serata è stata contraddistinta da un fuori programma con conseguenze insidiose per la prima cittadina di Parigi: l’attrice nel corso della serata ha infatti adescato alcuni clienti, filmato il rapporto orale seguito nei bagni del municipio e poi accusato la sindaca Hidalgo di «sfruttamento della prostituzione». Un’accusa che sembrerebbe del tutto infondata dal punto di vista giuridico, ma che è stata colta al volo dai conservatori per puntare il dito contro la prima cittadina di Parigi, da sempre sostenitrice della comunità Lgbtq+.

La protesta

All’arrivo all’Hotel de Ville di Parigi, Icy Diamond si è sdraiata sui gradini di ingresso in una posa provocante. Dopodiché, ha filmato un rapporto orale consumato nei bagni del municipio e lo ha postato sul suo profilo Twitter, subito sospeso. «Ecco come sono riuscita a trasformare l’Hotel de Ville di Parigi in strip club e in un bordello gigante… La Libertà che guida il popolo tra gli ori della Repubblica. Grazie a chi? Grazie ad Anne Hidalgo per l’invito alla Nuit des Fiertés». In realtà, secondo i media francesi, Icy Diamond non era stata invitata, ma ha approfittato dell’evento per intrufolarsi nel municipio. «L’ho fatto per protestare contro la repressione costante a carico delle lavoratrici del sesso: ci odiano, non ci ascoltano, non ci riconoscono il minimo dei diritti umani», ha spiegato poi Icy Diamond. I collaboratori di Hidalgo, però, non escludono che il comune deciderà di presentare una denuncia.

